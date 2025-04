Svolta di Valditara su bullismo violenza corsi di sessualità | le misure in Cdm

Svolta sulla sicurezza a scuola per i ragazzi e per il personale. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha annunciato l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi di lesioni personali ai danni di docenti e dirigenti scolastici. Non solo: è previsto anche un aggravio delle pene per chi aggredisce il personale scolastico. Le sanzioni per le lesioni lievi passeranno dagli attuali sei mesi a tre anni, a due-cinque anni di reclusione. "Un insegnante, un educatore, non si tocca", ha ribadito Valditara, sottolineando che la misura non si estende ai minori. Il ministro ha evidenziato come, tra i lavoratori della Pubblica amministrazione, il personale scolastico sia secondo solo a quello sanitario per numero di aggressioni subite.

