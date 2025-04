Svezia un arresto per la sparatoria a Uppsala | è minorenne

Uppsala, in Svezia. Lo ha riferito la polizia questa mattina in conferenza stampa. Secondo i documenti, il sospettato ha meno di 18 anni. Era fuggito su un monopattino elettrico, prima di essere catturato dalla poliziaLe vittimeNella sparatoria sono stati uccisi 3 uomini di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Una delle vittime sarebbe già nota alle forze dell’ordine. “Le osservazioni sulla scena indicano che tutte e tre le persone uccise erano bersagli, come dimostrano le attuali indagini”Ipotesi della guerra fra bande“Al momento non possiamo dire che vi sia un chiaro collegamento con un conflitto tra bande, ma è una delle piste su cui stiamo lavorando con particolare intensità”, ha fatto sapere il capo della polizia Erik Akerlund. 🔗 Lapresse.it - Svezia, un arresto per la sparatoria a Uppsala: è minorenne Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver aperto il fuoco ieri in un salone di parrucchiere nel centro di, in. Lo ha riferito la polizia questa mattina in conferenza stampa. Secondo i documenti, il sospettato ha meno di 18 anni. Era fuggito su un monopattino elettrico, prima di essere catturato dalla poliziaLe vittimeNellasono stati uccisi 3 uomini di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Una delle vittime sarebbe già nota alle forze dell’ordine. “Le osservazioni sulla scena indicano che tutte e tre le persone uccise erano bersagli, come dimostrano le attuali indagini”Ipotesi della guerra fra bande“Al momento non possiamo dire che vi sia un chiaro collegamento con un conflitto tra bande, ma è una delle piste su cui stiamo lavorando con particolare intensità”, ha fatto sapere il capo della polizia Erik Akerlund. 🔗 Lapresse.it

Svezia, sparatoria Uppsala: un arresto - 11.10 Un ragazzo è stato arrestato con l' accusa di aver aperto il fuoco ieri in un salone di parrucchiere nel centro di Uppsala, in Svezia, uccidendo tre giovani tra i 15 e i 20 anni. Lo riportano i media svedesi. Una delle vittime sarebbe già nota alle forze dell'ordine. "Al momento non possiamo definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata",ha detto il capo della polizia locale Akerlund,non escludendo tuttavia la pista delle gang. 🔗servizitelevideo.rai.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Svezia, sparatoria a Uppsala. Media: almeno tre morti. Caccia all’uomo - Sarebbe di almeno 3 vittime il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella cittadina universitaria svedese di Uppsala. Lo scrive il Gotesborg Posten. Altre testate come Expressen parlano generalmente di “diversi morti”. Secondo quanto riferito, la sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza Vaksala, nel centro della città. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. 🔗lapresse.it

Svezia, sparatoria a Uppsala: arrestato un sospettato - La polizia svedese ha dichiarato di aver arrestato il sospettato della sparatoria avvenuta a Uppsala il 29 aprile. 🔗lettera43.it

Svezia, sparatoria con 3 vittime a Uppsala: arrestato un giovane - La polizia mantiene riserbo sui dettagli dell'arma da fuoco usata e le circostanze. "Non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata", ha dichiarato il capo della polizia ... 🔗tg24.sky.it

Uppsala, un arresto per la strage dal parrucchiere - AGI - Un sospettato è stato arrestato dopo la sparatoria in cui hanno perso la vita tre giovani nella serata di ieri a Uppsala, in Svezia. Lo ha annunciato la polizia svedese. "Una persona sospettata ... 🔗msn.com