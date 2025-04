Svezia sparatoria nel centro di Uppsala | arrestato un sedicenne

sedicenne presunto autore del triplice omicidio. Uppsala è da tempo considerata la base operativa dei due boss rivali più famigerati della Svezia, Ismael Abdo e Rawa Majid, entrambi sono sospettati di orchestrare le loro operazioni dall'esteroL'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: arrestato un sedicenne proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: arrestato un sedicenne Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. La polizia ha fermato unpresunto autore del triplice omicidio.è da tempo considerata la base operativa dei due boss rivali più famigerati della, Ismael Abdo e Rawa Majid, entrambi sono sospettati di orchestrare le loro operazioni dall'esteroL'articoloneldiunproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: almeno tre morti - Una sparatoria è avvenuta nel centro di Uppsala, città universitaria situata circa 70 chilometri a nord di Stoccolma. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17, quando numerose chiamate hanno segnalato colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute con una massiccia operazione e hanno isolato un’area nei pressi di piazza Vaksala. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio sarebbe di tre vittime, mentre l’autore dell’attacco si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un monopattino elettrico. 🔗lettera43.it

Svezia, sparatoria al centro di Uppsala: diversi morti e feriti - Sarebbero diverse le vittime e i feriti della sparatoria avvenuta nel pomeriggio al centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. L’allarme è scattato poco dopo le ore 17 in seguito a diverse segnalazioni e sul posto si sta svolgendo una grossa operazione della polizia. Testimoni che hanno parlato con la radio di servizio pubblico svedese, Sveriges Radio, dicono di aver... 🔗feedpress.me

