Svezia arrestato un giovane per la sparatoria dal barbiere | non si esclude un regolamento di conti tra clan rivali

giovane è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso tre persone presso un barbiere di Uppsala, in Svezia. L’arresto sarebbe avvenuto nella serata di ieri, martedì 29 aprile, poche ore dopo la sparatoria. Le autorità svedesi stanno mantenendo il massimo riserbo sui dettagli dell’arma utilizzata e sulle circostanze dell’episodio. «In questo momento non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata», ha detto Erik Åkerlund, capo della polizia a Uppsala, parlando con i giornalisti. Non è esclusa la pista delle gang, ma secondo le forze dell’ordine svedesi quello di ieri resta un episodio isolato.L’ipotesi dello scontro tra clanLe tre vittime della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella città universitaria di Uppsala, in Svezia, sono tutte di età compresa tra i 15 e i 20 anni. 🔗 Unè statocon l’accusa di aver ucciso tre persone presso undi Uppsala, in. L’arresto sarebbe avvenuto nella serata di ieri, martedì 29 aprile, poche ore dopo la. Le autorità svedesi stanno mantenendo il massimo riserbo sui dettagli dell’arma utilizzata e sulle circostanze dell’episodio. «In questo momento non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata», ha detto Erik Åkerlund, capo della polizia a Uppsala, parlando con i giornalisti. Non è esclusa la pista delle gang, ma secondo le forze dell’ordine svedesi quello di ieri resta un episodio isolato.L’ipotesi dello scontro traLe tre vittime dellaavvenuta ieri pomeriggio nella città universitaria di Uppsala, in, sono tutte di età compresa tra i 15 e i 20 anni. 🔗 Open.online

