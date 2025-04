Quotidiano.net - Svezia, arrestato 16enne per il triplice omicidio a Uppsala

, 30 aprile 2025 - Un ragazzo di 16 anni è statodopo la sparatoria avvenuta nella serata di ieri ain cui sono morti tre giovani. "Un ragazzo di 16 anni è statocon l'accusa di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone nel centro dimartedi'", ha dichiarato la procura svedese in una nota.Le tre vittime, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono state uccise in un salone da parrucchiere. Il sospettato è statonella sua abitazione, ha detto all'AFP il procuratore incaricato del caso, Andreas Nyberg. Secondo i media svedesi, almeno una delle vittime avrebbe legami con la criminalità organizzata, affermazione non confermata dalla polizia. epa12064241 Police at the scene the day after after a shooting at Vaksala Square in central, Sweden, 30 April 2025. 🔗 Quotidiano.net