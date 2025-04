Sversamento di olio nel Lura tra Rovellasca e Saronno | la posizione di Gabel

Gabel di Rovellasca, ha diffuso una nota ufficiale dopo l’incidente che ha causato lunedì lo Sversamento di un grosso quantitativo di olio nel torrente Lura, che attraversa Saronno. Uno Sversamento che ha provocato l’inquinamento del corso d’acqua con danni all’ecosistema e in particolare a diversi animali soccorsi anche da volontari lungo le sponde . 🔗 L’azienda tessiledi, ha diffuso una nota ufficiale dopo l’incidente che ha causato lunedì lodi un grosso quantitativo dinel torrente, che attraversa. Unoche ha provocato l’inquinamento del corso d’acqua con danni all’ecosistema e in particolare a diversi animali soccorsi anche da volontari lungo le sponde . 🔗 Ilnotiziario.net

Disastro ambientale a Rovellasca: guasto alla Gabel provoca lo sversamento di migliaia di litri d’olio nel torrente Lura - Rovellasca – Una dispersione di sostanze oleose, per qualche migliaio di litri, è avvenuta stamattina nello stabilimento dell’industria tessile Gabel di via XX Settembre a Rovellasca. L’allarme è scattato alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali, che erano già arrivati sul posto: si tratterebbe di uno sversamento di olio diatermico, causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta. 🔗ilgiorno.it

Olio nel Lura, individuata l’origine a Rovellasca, mobilitazione per limitare i danni - Sversamento nel Lura: scoperta l’origine, Vigili del fuoco in azione da questa mattina. I Vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Como sono intervenuti questa mattina a Rovellasca su richiesta dei carabinieri forestali per uno sversamento di olio diatermico causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta Gabel. Scoperta l’origine dello sversamento di olio nel [...] 🔗ilnotiziario.net

Migliaia di litri di olio nel fiume Lura: intervento urgente per arginare i danni ambientali - Questa mattina, a partire dalle ore 10.40, un vasto intervento è stato avviato a Rovellasca in seguito a un significativo sversamento di olio diatermico, causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta Gabel. La fuoriuscita, che ha coinvolto diverse migliaia di litri di olio, ha... 🔗quicomo.it

Continua la bonifica del Lura dopo lo sversamento di veleni. La Procura apre un fascicolo - A carico d’ignoti l’indagine per disastro ambientale colposo. Intanto Gabel, sede della fuoriuscita: rottura di una condotta . 🔗msn.com

Sversamento di olio nel Lura tra Rovellasca e Saronno: la posizione di Gabel - L’azienda tessile Gabel di Rovellasca, ha diffuso una nota ufficiale dopo l’incidente che ha causato lunedì lo sversamento di un grosso quantitativo di olio nel torrente Lura, che attraversa Saronno. 🔗ilnotiziario.net

Rovellasca, migliaia di litri d’olio nel Lura. I residenti: “Siamo preoccupati”. L’azienda fa chiarezza - Una macchia nera e oleosa minaccia il Lura. Un guasto avvenuto ieri nella ditta Gabel di Rovellasca, nella zona industriale ... 🔗espansionetv.it