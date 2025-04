Svastiche su muri e strade | Non è una semplice bravata

Svastiche sul lungomare cittadino e anche all’interno dei bagni e sui muri esterni dell’oratorio Don Bosco. Ma non solo, perché gli autori del gesto hanno imbrattato quei luoghi scrivendo altre frasi di pessimo gusto tra cui "Dux" e "M+S 1904", oltre ad aver disegnato dei simboli fallici.A segnalare le scritte apparse sul lungomare cittadino è stata sui social l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini", che ha condiviso delle foto, condannando il gesto. "Un brutto risveglio ieri - il commento dell’Anpi - nella nostra Porto Potenza: sono stati disegnati questi simboli obbrobriosi sulle scale che portano in spiaggia da un tratto di lungomare e, cosa ancora più grave, davanti all’abitazione di un’insegnante a cui, come Anpi, abbiamo espresso totale solidarietà. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Svastiche su muri e strade: "Non è una semplice bravata" Dei vandali sono entrati in azione a Porto Potenza e, armati con delle bombolette spray, hanno disegnato una seriesul lungomare cittadino e anche all’interno dei bagni e suiesterni dell’oratorio Don Bosco. Ma non solo, perché gli autori del gesto hanno imbrattato quei luoghi scrivendo altre frasi di pessimo gusto tra cui "Dux" e "M+S 1904", oltre ad aver disegnato dei simboli fallici.A segnalare le scritte apparse sul lungomare cittadino è stata sui social l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini", che ha condiviso delle foto, condannando il gesto. "Un brutto risveglio ieri - il commento dell’Anpi - nella nostra Porto Potenza: sono stati disegnati questi simboli obbrobriosi sulle scale che portano in spiaggia da un tratto di lungomare e, cosa ancora più grave, davanti all’abitazione di un’insegnante a cui, come Anpi, abbiamo espresso totale solidarietà. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

