Suspect la miniserie Disney sul caso Jean Charles de Menezes

Il 30 aprile 2025 viene resa disponibile in streaming la miniserie drammatica Suspect – The Shooting of Jean Charles de Menezes, una produzione originale di Disney che ripercorre con precisione storica gli eventi del 22 luglio 2005. Questa opera televisiva, strutturata in quattro episodi, affronta con rigore e sensibilità il tragico episodio che vide la morte di Jean Charles de Menezes.

Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes: La serie drammatica su Disney+ - Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes è la nuova serie tv tratta da una storia vera in streaming su Disney+. 🔗tvserial.it

