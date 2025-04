Supply Chain e sostenibilità nelle aziende | Tema che rimane troppo nei pensieri e poco nei fatti necessario adattarsi

aziende, il pensiero rimane fisso sul capitolo ambiente e sostenibilità. adattarsi ai cambiamenti climatici, e alle trasformazioni del contesto che ci circonda, non è sicuramente facile ma è doveroso. Tutto questo si riflette anche nella Supply Chain, ma che cos’è?La Supply Chain è la cosiddetta ‘Catena di distribuzione’, ovvero un sisTema di risorse coinvolte nel processo atto a trasferire un prodotto, o un servizio, dal fornitore al cliente. Anche in ambito normativo si sta cercando una maggior stretta in merito, per cercare di limare al meglio i potenziali danni.“Tutti noi sappiamo – sottolinea l’avvocato Silvano Sacchi – che l’Unione Europea ha emanato degli atti sul Tema del cambio climatico e della responsabilità sociale, anche se pochi sanno nel dettaglio i suoi contenuti. 🔗 Tra le sfide più importanti, quando si parla di, il pensierofisso sul capitolo ambiente eai cambiamenti climatici, e alle trasformazioni del contesto che ci circonda, non è sicuramente facile ma è doveroso. Tutto questo si riflette anche nella, ma che cos’è?Laè la cosiddetta ‘Catena di distribuzione’, ovvero un sisdi risorse coinvolte nel processo atto a trasferire un prodotto, o un servizio, dal fornitore al cliente. Anche in ambito normativo si sta cercando una maggior stretta in merito, per cercare di limare al meglio i potenziali danni.“Tutti noi sappiamo – sottolinea l’avvocato Silvano Sacchi – che l’Unione Europea ha emanato degli atti suldel cambio climatico e della responsabilità sociale, anche se pochi sanno nel dettaglio i suoi contenuti. 🔗 Bergamonews.it

Austria: roadshow per la terza China International Supply Chain Expo a Vienna - Un roadshow per la terza China International Supply Chain Expo si e’ tenuto giovedi’, mettendo in evidenza la cooperazione bilaterale e con la firma di accordi di cooperazione. All’evento hanno partecipato oltre 200 rappresentanti di istituzioni per la promozione del commercio e degli investimenti, associazioni imprenditoriali e imprese di Cina e Austria. Ren Hongbin, presidente del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), ha dichiarato che il CCPIT e’ disposto a collaborare con partner austriaci per aiutare a esplorare vantaggi complementari nelle dotazioni ... 🔗romadailynews.it

Open-es Camp, aziende a lezione: "Concretezza per la sostenibilità" - "La realtà è com’è, non è come noi vogliamo che sia". Inizia con questa frase di Julio Velasco, l’allenatore argentino della Nazionale italiana di volley femminile, l’Open-es Camp a Milano, un’iniziativa parte dell’alleanza Open-es lanciata da Eni, che nasce per integrare la sostenibilità nelle filiere, unendo realtà industriali, finanziarie e istituzionali. Cuore del progetto è una piattaforma digitale che supporta le imprese nel loro percorso di crescita mettendo al centro la competitività e la sostenibilità in un contesto di mercato in transizione, semplificando la misurazione e ... 🔗ilgiorno.it

Supply chain, digitale e green. Il futuro di Ala nei numeri - Sono numeri positivi quelli con cui l’azienda campana Ala, specializzata nella logistica integrata e nella distribuzione di componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, chiude il 2024. A dimostrarlo il bilancio consolidato presentato dal Consiglio di amministrazione che registra un incremento a doppia cifra su tutti i principali indicatori economici. Dietro i numeri c’è una chiara strategia di crescita. 🔗formiche.net

