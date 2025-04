Supermercati aperti in Toscana il Primo Maggio Ecco dove

Primo Maggio è la festa dei Lavoratori, ma per molti Supermercati in Toscana è comunque un giorno di apertura. E sebbene non manchino le polemiche, diverse catene hanno deciso di venire incontro alle esigenze di chi, per un motivo o per l'altro, ha bisogno di fare la spesa.I Supermercati di Unicoop Tirreno resteranno chiusi nella nostra regione, così come in Lazio e in Umbria, anche il Primo Maggio (così come era avvenuto per Pasquetta e 25 aprile). Stessa linea anche per Unicoop Firenze, con la chiusura totale nei medesimi giorni. Idem Esselunga, aperta per Pasquetta e per il 25 aprile, ma chiusa domani Primo Maggio. Maggiore flessibilità da parte di altre catene come Conad Nord Ovest, e Pam, che prevede diverse aperture, soprattutto nelle città d'arte e nelle località lungo la costa Toscana.

