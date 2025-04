Supergirl | un video dal set mostra la supereroina in azione

video girato sul set di Supergirl mostra la protagonista impegnata in una spettacolare scena d'azione, ecco il filmato. Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, il film DC con star Milly Alcock, sono attualmente in corso e un video dal set regala qualche anticipazione. L'attrice è infatti impegnata in uno scontro di cui non è possibile capire la location, considerando che gli spazi sono circondati dagli schermi blu necessari per la post-produzione. Il filmato girato sul set Nel video pubblicato online si sostiene che la scena sarà ambientata nello spazio e si può notare la presenza sul set di Supergirl: Woman of Tomorrow anche delle controfigure dei personaggi. La battaglia coinvolge un carro armato e mostrerà l'eroina affrontare .

