Supercoppa nessun calo | Patierno e Lescano pronti all’assalto

Supercoppa. Il mister ci tiene, noi ci teniamo. Vogliamo vincerla.Le altre? Forti come noi. Sarà un assaggio di Serie B. E noi siamo pronti". Parla così Kikko Patierno in occasione al Dinner party dell'US Avellino a Villa Orsini. "In campo, massima concentrazione. Le feste restano fuori. Qui si lavora. L'appetito vien mangiando, e vogliamo tutto – continua il bomber – Tre anni fa mi chiedevano se potevo segnare in C. Ora non vedo l'ora di misurarmi in B. Fame e determinazione non mi mancano. Il mercato? Ci penserà la società. Io penso a vincere"."Il momento più emozionante? Catania. Da lì siamo tornati con la consapevolezza: questo campionato è nostro. Undici vittorie di fila non arrivano per caso – dice – Ad Avellino ho vissuto di tutto.

