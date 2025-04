Suore scappano dal convento di clausura | Clima insopportabile

Suore il 29 aprile hanno deciso di abbandonare il convento di clausura San Giacomo di Veglia (Treviso). Il perché non è ancora chiaro, ma si ipotizza che le consorelle siano state sottoposte a continue pressioni psicologiche. Il 18 aprile, come riporta TrevisoToday, l'abate generale.

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗tgcom24.mediaset.it

“Troppe pressioni”: cinque suore di clausura fuggono dal convento a Treviso - (Adnkronos) – Cinque suore di clausura sono fuggite dal loro convento di San Giacomo di Veglia, una frazione di Vittorio Veneto (Treviso), per andare a rifugiarsi in un luogo segreto. Ma prima sono passate dai carabinieri per avvertirli delle loro intenzioni ed evitare di scatenare falsi allarmi. Lo riferisce il Gazzettino che ha raccolto la […] L'articolo “Troppe pressioni”: cinque suore di clausura fuggono dal convento a Treviso proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Suore in fuga dal convento di clausura: “Situazione insostenibile” - Il monastero di Vittorio Veneto, dopo una serie di denunce e visite ispettive, è stato commissariato. Nominata una nuova abbadessa ... 🔗msn.com

Suore di clausura in fuga dal convento: «Il clima è diventato insopportabile». In 5 si rifugiano in una località segreta - VITTORIO VENETO - Un consistente drappello di suore fuggono dal Convento di San Giacomo di Veglia. In cinque si sono presentate nelle scorse ore dai carabinieri per informare ... 🔗corriereadriatico.it

Suore in fuga dal convento di clausura, 'troppe pressioni' - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso), per una situazione di "gravi vicissitudini" nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparar ... 🔗msn.com