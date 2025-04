Suor Livia Ciaramella che opera da oltre 20 anni nel carcere di San Donato ha ricevuto il premio Oltre l' ostacolo

Suor Livia Ciaramella il premio della prima edizione di "Oltre l'ostacolo", l'iniziativa organizzata dalla Provincia di Pescara, in collaborazione con l’associazione Voci di Dentro. La premiazione si è svolta alle ore 16 del 29 aprile nella sala figlia di Iorio del palazzo della. 🔗 Ilpescara.it - Suor Livia Ciaramella che opera da oltre 20 anni nel carcere di San Donato ha ricevuto il premio "Oltre l'ostacolo" È andato aildella prima edizione di "l'", l'iniziativa organizzata dalla Provincia di Pescara, in collaborazione con l’associazione Voci di Dentro. La premiazione si è svolta alle ore 16 del 29 aprile nella sala figlia di Iorio del palazzo della. 🔗 Ilpescara.it

