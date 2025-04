Sullo stadio Flaminio bocciata la Roma Nuoto il no spalanca le porte alla Lazio di Lotito

alla riqualificazione dello stadio Flaminio proposta dalla società Roma Nuoto. Un atto che, di fatto, spalanca le porte alla Lazio di Claudio Lotito. 🔗 L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera di giunta che nega l'interesseriqualificazione delloproposta dsocietà. Un atto che, di fatto,ledi Claudio. 🔗 Fanpage.it

La Giunta Gualtieri boccia il progetto della Roma Nuoto per lo stadio Flaminio - AGI - "Con una delibera votata all'unanimità dalla Giunta, Roma Capitale ha approvato il mancato riconoscimento del pubblico interesse per il progetto di fattibilità sullo Stadio Flaminio presentato da Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la Rubner Holzbau S.r.l. e la S.S.D. Roma Nuoto a.r.l. Tra le considerazioni a fondamento della delibera di Giunta si legge: "La proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale la struttura è stata progettata, quella di Stadio; non valorizza la vocazione di 'grande impianto ...

Stadio Flaminio, due progetti in gara: la Lazio accelera, ma la Roma Nuoto è pronta al ricorso - La Lazio presenta il suo piano per il Flaminio, mentre la Roma Nuoto denuncia uno stop improvviso e minaccia un ricorso al tar contro il Comune di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stadio Flaminio, la giunta Gualtieri boccia la Roma Nuoto: non c'è interesse pubblico - Il progetto della Costruzioni civili e commerciali spa., la rete temporanea d’imprese di cui faceva parte la Roma Nuoto, non ha passato il vaglio della giunta capitolina. La bocciatura della giunta Gualtieri La squadra di governo cittadino guidata da Roberto Gualtieri, all’unanimità, ha... 🔗romatoday.it

Sullo stadio Flaminio bocciata la Roma Nuoto, il no spalanca le porte alla Lazio di Lotito - L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera di giunta che nega l'interesse alla riqualificazione dello Stadio Flaminio proposta dalla società Roma ... 🔗fanpage.it

Bocciato lo stadio Flaminio, il Comune dice no al progetto Roma Nuoto e si apre il futuro della Lazio - Il Comune di Roma respinge il progetto di recupero della Costruzioni Civili e Commerciali spa con Roma Nuoto per lo stadio Flaminio, mentre cresce il dibattito su una possibile candidatura della Lazio ... 🔗gaeta.it

Stadio Flaminio, bocciatura definitiva per la proposta di Roma Nuoto per il rilancio - Il 29 aprile l’assemblea capitolina ha confermato la precedente bocciatura della giunta (il 3 aprile) alla proposta di recupero e rilancio dello Stadio Flaminio a Roma avanzata da Ccc, Rubner Holzbau ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com