Sulla retta via qualcosa è andato storto

Sulla carta – straccia – di un contratto stipulato a nome di tale Luca Rossi, intestatario rivelatosi un fantasma. False anche le email che annunciavano l’avvio della produzione e il saldo degli interessi dovuti a fronte dell’investimento iniziale delle vittime. Che, in questa vicenda, a quanto risulta dalle indagini, era l’unica cosa vera, soldi contanti destinati originariamente all’acquisto di un’auto. Il titolo presunto di questo capolavoro mai approdato al cinema (e men che meno in tv)? The straight path, che in italiano suona qualcosa come La retta via. 🔗 Ilgiorno.it - Sulla retta via qualcosa è andato storto Truffe e raggiri sono fra i temi preferiti di soggettisti e sceneggiatori di film. Dall’italiano Totòtruffa ‘62 ad American Hustle, passando per La Stangata e the Snatch. In questo caso, però, parliamo di un film che è una truffa. La pellicola è rimastacarta – straccia – di un contratto stipulato a nome di tale Luca Rossi, intestatario rivelatosi un fantasma. False anche le email che annunciavano l’avvio della produzione e il saldo degli interessi dovuti a fronte dell’investimento iniziale delle vittime. Che, in questa vicenda, a quanto risulta dalle indagini, era l’unica cosa vera, soldi contanti destinati originariamente all’acquisto di un’auto. Il titolo presunto di questo capolavoro mai approdato al cinema (e men che meno in tv)? The straight path, che in italiano suonacome Lavia. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

SpaceX conferma il lancio di Starship per il 4 marzo e spiega cosa è andato storto l'ultima volta - Il prossimo lancio di Starship è previsto nella notte tra il 3 e il 4 marzo con gli stessi obiettivi del test precedente, di cui sono stati illustrati nel dettaglio i motivi che hanno portato alla distruzione della navicella pochi minuti dopo l'accensione dei motori... Leggi tutto 🔗dday.it

Nesta a Sky: «Buona partita, ecco cos’è andato storto. Sulla salvezza del Monza penso questa cosa» - di RedazioneNesta a Sky, ecco l’intervista del tecnico dopo Inter Monza 3-2, qui le sue parole all’emittente dopo la sfida di Serie A Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky dopo Inter Monza. Ecco un estratto del suo intervento: NESTA SU INTER MONZA – «Abbiamo fatto una buona partita, il piano gara è stato giusto ed efficace. Durante la partita siamo stati un filo troppo bassi, ma dipende anche dall’Inter. 🔗internews24.com

Ricky Starks/Saints: “Cosa è andato storto con la AEW? Ecco come è andata” - Il nuovo nome “Saints” e l’omaggio alle origini Ricky Starks, che ora si presenta come Ricky Saints in WWE NXT, ha parlato del suo nuovo nome durante un’intervista a Busted Open Radio, subito dopo la fine dello show del martedì. Il wrestler ha spiegato le ragioni di questo cambio, legato alle sue radici. “È la cosa più vicina a Starks che potessi avere. Mi piace come nome, anche se so che ci vorrà tempo perché tutti si abituino”, ha spiegato Saints. 🔗zonawrestling.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sulla retta via qualcosa è andato storto; Jane the Virgin, trama cast e personaggi; Waldo, non ci sono più gli orsetti di una volta; Cosa è andato storto nel rapporto fra Sawyer e Kate. 🔗Cosa riportano altre fonti