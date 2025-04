Sul tetto della Regione Lazio è nato un pullo di falco pellegrino | via al contest per scegliere il nome

tetto della sede della Regione Lazio, Marte e Venere, ha dato alla luce un pullo. Ora i cittadini sono chiamati a scegliere il suo nome. 🔗 La coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sulsede, Marte e Venere, ha dato alla luce un. Ora i cittadini sono chiamati ail suo. 🔗 Fanpage.it

Lieto evento sul tetto della Regione Lazio: è nato un pullo del falco pellegrino - AGI - Lieto evento nella sede della Giunta regionale del Lazio. Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sul tetto ha dato alla luce un pullo nato lo scorso 14 aprile. A inizio marzo, uno degli addetti al servizio di vigilanza antincendio aveva notato alcune uova sotto a uno dei pannelli solari installati sul tetto. Allertati, i tecnici naturalisti e gli ornitologi della direzione Ambiente, Cambiamenti climatici e Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi confermavano l'esistenza di quattro uova di falco pellegrino. 🔗agi.it

Lieta sorpresa in Regione Lazio: nasce un falco pellegrino sul tetto della Giunta - Roma, 29 aprile 2025 – Lieto evento nella sede della Giunta regionale del Lazio. Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sul tetto ha dato alla luce un pullo nato lo scorso 15 aprile. A inizio marzo, uno degli addetti al servizio di vigilanza antincendio aveva notato alcune uova sotto a uno dei pannelli solari installati sul tetto. Allertati, i tecnici naturalisti e gli ornitologi della direzione Ambiente, Cambiamenti climatici e Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi confermavano l’esistenza di quattro uova di falco pellegrino. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Lieto evento alla Regione Lazio: sul tetto nasce un piccolo falco pellegrino. Ed è già una star (video) - «Una bellissima sorpresa di primavera». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha salutato l’inaspettato lieto evento che si è verificato nella sede della giunta regionale del Lazio: la nascita di un piccolo falco pellegrino sul tetto del palazzo. Per rendere partecipi tutti i cittadini di questo evento che «ci ricorda la grazia e la bellezza della natura» la Regione ha predisposto una diretta video che consente di seguire la crescita del pullo e lanciato un contest online sui propri canali social e su quelli di ParchiLazio per decidere il nome da assegnargli. 🔗secoloditalia.it

