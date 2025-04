Anteprima24.it - Sul terzo anello del ‘Maradona’ studio completato

Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente, così come la nostra Amministrazione aveva promesso ai cittadini tifosi e non ed entro la data prevista, l’articolatosul recupero deldello Stadio Maradona è statoed inviato con un dossier all’attenzione del sindaco Gaetano Manfredi, che ha fortemente voluto imprimere una svolta decisiva ad una questione enormemente importante per la città di Napoli e per tutti i tifosi, come quella dello Stadio Maradona. Si tratta di un lavoro importante, nato dall’impegno e dalle conoscenze tecniche dell’Assessore Edoardo Cosenza e degli Uffici Competenti Comunali, oltre che un chiaro ed ulteriore segnale da parte della nostra Amministrazione sulla ferma volontà di recuperare l’impianto di Fuorigrotta creando quelle condizioni affinché il restyling generale dell’impianto possa svolgersi senza eccessivi impatti negativi sulla capienza del pubblico, che potremo continuare ad ospitare nonostante in cantiere in atto”. 🔗 Anteprima24.it