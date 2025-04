Sui salari bassi Mattarella sbaglia indirizzo

Laverita.info - Sui salari bassi Mattarella sbaglia indirizzo Monito del presidente della Repubblica sul costo della vita e la crisi che mette in difficoltà le famiglie. Una presa di coscienza dalle tempistiche sospette e che non nomina il principale responsabile: l’Unione europea e le sue politiche di austerità. 🔗 Laverita.info

Mattarella lancia l’allarme sui salari bassi: “Le famiglie non reggono il costo della vita” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. Il capo dello stato ha lanciato l’allarme sui salari bassi e sull’impennata del costo della vita che grava sempre di più sulle famiglie. “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. 🔗lapresse.it

Salari bassi, l’allarme di Mattarella e i dati pubblicati da Istat: «Meno 8% rispetto al 2021» - Il tema del lavoro, dei salari ad esso collegati e delle tante morti in servizio risuona oggi nell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato a Latina l’azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. E il tema, soprattutto quello dei salari, viene ripreso anche dai dati Istat, pubblicati stamattina, che rappresentano un quadro a dir poco stagnante dei salari, nonostante una crescita tendenziale. 🔗open.online

Mattarella, allarme sui salari bassi: «Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita» - Sergio Mattarella ha puntato l’indice contro gli stipendi bassi e ha lanciato un allarme in difesa del popolo italiano. Il presidente della Repubblica ha parlato di uno dei temi cardine della politica del Paese durante il tradizionale discorso in vista del primo maggio. Proprio a ridosso della Festa dei lavoratori, Mattarella ha quindi sottolineato come occupazione e produttività siano cresciuti. Ma contemporaneamente non è stato così per gli stipendi: «Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. 🔗lettera43.it

