Sui salari bassi Mattarella sbaglia indirizzo

Mattarella ci sta abituando, soprattutto negli ultimi due anni, in coincidenza con il governo Meloni, ad interventi molto ravvicinati e molto generosi da un punto di vista di contenuto politico. Ieri, visitando a Latina l'azienda Bsp Pharmaceuticals, in occasione della celebrazione della festa del lavoro, ha parlato, anzitutto, di equità per i salari dei migranti e di contrasto al fenomeno scandaloso del caporalato; ha parlato delle famiglie che stentano a causa del costo della vita e dei salari insufficienti; ha parlato, inoltre, dei dazi che possono ostacolare diritto a cure e salute.Si tratta, ovviamente, molto ovviamente, di problemi reali che abbiamo in Italia, soprattutto il caporalato e gli stipendi bassi, da una venticinquina-trent'anni. La questione dei dazi l'abbiamo avuta anche in altri contesti, ma è più un problema di tipo internazionale.

