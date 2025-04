Sui referendum Schlein predica apparente unità ma il Pd si agita per i sondaggi

sondaggi danno in calo il Partito democratico. E' vero che la segretaria Elly Schlein, come ha tenuto a precisare lei stessa, no. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Referendum cittadinanza, parte la campagna per il Sì: “Un primo passo, non il punto di arrivo”. Schlein: “Dobbiamo informare le persone” - Nella cornice di ExtraLibera a Roma, un ex cinema confiscato alla criminalità organizzata ora affidato all’associazione che si batte contro le mafie, è stata lanciata la campagna per il Sì al referendum sulla cittadinanza, con Pd, Avs e +Europa a fianco delle tante associazioni e realtà che hanno animato la raccolta firme. Una mobilitazione straordinaria che aveva permesso di superare le 637mila firme. 🔗ilfattoquotidiano.it

Schlein: Pd sosterrà referendum, ma non chiedo abiure - Roma, 27 feb. (askanews) – Tra qualche mese si voterà per i referendum e “il Pd li supporterà e invita tutte e tutti ad andare a votare, anche quelli che non sono d’accordo. La destra ha paura della partecipazione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. “So bene che nel partito c’è anche chi non li ha firmati tutti e non chiediamo abiure a nessuno”. La leader dem ha rivendicato il valore del “pluralismo”, aggiungendo: “Ma un partito deve saper scegliere. 🔗ildenaro.it

Referendum, cinque sì per il Pd. Landini: “Cancelliamo politiche sbagliate”. Schlein: “No alla precarietà” - “Abbiamo registrato una condivisione importante, c’è l’impegno a portare a votare più persone possibili per raggiungere il quorum. Condividiamo sia il momento con 5 sì di cancellare leggi sbagliate, dare diritti a chi non li ha, dare cittadinanza a chi lavora, migliorare le condizioni del lavoro e le qualità della vita”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil, fuori dalla sede del Pd in via del Nazareno, accompagnato da Elly Schlein: “Il Partito democratico sosterrà i 5 referendum ed è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Referendum, Schlein: Pd li sostiene, felici di contribuire a sfida - Un risultato che appare complicato da centrare sia in considerazione ... al termine dell'incontro con il Pd sui referendum dell'8 e 9 giugno ha dichiarato: "abbiamo registrato una condivisione ... 🔗informazione.it

Referendum, Schlein vede Landini: “Dal Pd cinque sì, impegno per più ampia partecipazione” - La mobilitazione per i referendum dell’8 e 9 giugno è cominciata ... Landini ha visto Elly Schlein al Nazareno; incontrerà nel pomeriggio in via Campo Marzio alle 16 il capo dei 5Stelle ... 🔗repubblica.it

Referendum, Schlein: «Pd li sostiene, felici di contribuire a sfida» - "Il Partito Democratico sosterrà i 5 referendum, è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto". Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein al termine ... 🔗ilmessaggero.it