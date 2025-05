Sud esportazioni e Zes | gli investimenti rendono

Zes, due miliardi di investimenti per il Sud - NAPOLI (ITALPRESS) – Disponibile anche quest’anno il contributo a favore delle imprese che effettuano investimenti nella Zona economica speciale unica del Sud. Prevista una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro. I dettagli nell’intervento dell’economista Gianni Lepre. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Risorse Cipess, Barone (Lega): “Gli investimenti individuati con procedura della struttura Zes” - Tempo di lettura: 2 minuti “Grazie al sottosegretario al Cipess, l’amico Alessandro Morelli, per l’impegno in favore del Mezzogiorno, grazie al coordinatore della Zes Unica Giosy Romano per la quotidiana opera per lo sviluppo del territorio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Cipess del 29 novembre 2024 si conclude l’iter per l’assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità nei territori dove sono ... 🔗anteprima24.it

Opportunità Zes: gli Stati Uniti pronti a investire nel Sud - Anche l’America ha voglia di Zes unica. E di utilizzare gli incentivi previsti dalla Zona economica speciale, riservata solo al Mezzogiorno, per investire in Italia. Lo si legge a ... 🔗ilmattino.it

ZES e Transizione 5.0: fino all’80% di risparmio fiscale per investimenti nel Sud Italia nel 2025 - Scopri come ottenere fino all’80% di credito d’imposta con ZES e 5.0 nel Sud per autocarri, impianti e attrezzature. Opportunità unica per il 2025. 🔗commercialista.it