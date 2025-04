Successo per la ' sgambettata' | in centinaia alla camminata per il benessere | FOTO

sgambettata” si conferma un appuntamento di Successo e di grande partecipazione. Domenica 27 aprile, l’evento ludico-sportivo non competitivo organizzato dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS) ha riunito centinaia di camminatori provenienti da tutta Italia – e. 🔗 Casertanews.it - Successo per la 'sgambettata': in centinaia alla camminata per il benessere | FOTO Anche quest’anno la “” si conferma un appuntamento die di grande partecipazione. Domenica 27 aprile, l’evento ludico-sportivo non competitivo organizzato dFederazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS) ha riunitodi camminatori provenienti da tutta Italia – e. 🔗 Casertanews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Conclusa con successo l'operazione militare in Siria, centinaia di morti tra i civili - Il ministero della Difesa siriano ha annunciato la conclusione "con successo" dell'operazione militare nell'ovest del paese, dove da giovedì gli scontri con i lealisti del regime caduto e le esecuzioni di massa di civili hanno provocato centinaia di morti. "Annunciamo la fine dell'operazione militare dopo che le nostre forze sono riuscite a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati", ha detto il portavoce del ministero Hassan Abdel Ghani, citato dall'agenzia ufficiale Sana. 🔗quotidiano.net

L'Otto sempre: centinaia di persone in piazza per la Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne - Un corteo colorato partito da Castel Sismondo e arrivato, dopo un piccolo tragitto per le vie del centro, in piazza Cavour, per un momento di riflessione insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Sono state centinaia le persone che sabato mattina (8 marzo) si sono anche... 🔗riminitoday.it

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Cosa riportano altre fonti

Santa Maria CV: la “Sgambettata” fa centro anche nel 2025. Un successo intergenerazionale all’insegna del benessere - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Una domenica di sport, inclusione e sorrisi. La sesta edizione della Sgambettata, manifestazione ludico-sportiva non ... 🔗pupia.tv