Successo al Master regionale delle Marche di pickleball | Sofia Quinzi brilla

Successo il Master regionale delle Marche di pickleball, tappa fondamentale del circuito federale Road to Rome, ospitato sui campi dell'Associazione Tennis Tolentino. La competizione ha riunito i primi due classificati di ogni categoria: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Particolarmente combattute le sfide nel singolare e doppio maschile, categorie che hanno registrato il maggior numero di partecipanti con 8 singolaristi e 8 coppie in gara. Notevole anche il livello tecnico nel singolare femminile, dove ha brillato Sofia Quinzi, già quarta classificata a livello nazionale lo scorso anno. Il torneo ha visto inoltre sfidarsi 4 coppie nel doppio femminile e 6 nel doppio misto, completando un programma ricco che ha impegnato gli atleti dall'inizio della mattinata fino al tardo pomeriggio.

