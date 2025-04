Successi al Golf Terre di Canossa durante la Festa della Liberazione

Festa della Liberazione al Golf Terre di Canossa. Piergiovanni Crotti e Glauco Bedogni sono stati i migliori assoluti pareggiando il par del campo di 72 colpi. Nella categoria netta Veronica Faelli e Andrea Brianti (50) hanno superato di misura Gianluca Preti e Marco Chiossi al termine di un avvincente e tiratissimo testa a testa.Il giorno seguente Mauro Bisculi è tornato alla vittoria. Lo ha fatto nella Adidas Golf Cup completando le 18 buche da campionato in 76 colpi. In prima categoria Ettore Burani (38) ha avuto la meglio su Luca Vecchi Fossa, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, così come ha fatto in seconda Claudia Terzi (40) nei confronti di Corrado Storchi.

Giovanni Baroni trionfa al Passion Golf al Golf Terre di Canossa - La tappa del circuito Passion Golf ha aperto lo scorso weekend agonistico del Golf Terre di Canossa. Il percorso reggiano si è presentato in ottime condizioni. Giovanni Baroni ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 78 colpi, 6 oltre il par. In prima categoria Max Fornaciari (40) ha superato di misura Luca Rondinelli mentre in 2ª Alberto Govi ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 41 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Fabrizio Fontanesi (39). 🔗ilrestodelcarlino.it

Golf, doppia sfida al Terre di Canossa. E nuovi allori per la lady Italina Cerioli - Sabato 22 la tappa del Bretagna Tour 2025 ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana del mese al Golf Terre di Canossa. Il percorso si è presentato in ottime condizioni. Giovanni Baroni ha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Molto combattute le categorie nette: in prima Andrea Bissoli (35) ha avuto la meglio su Max Fornaciari superato di misura; in seconda Enrico Catellani (37) ha prevalso nel testa a testa con Silvia Morandi che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. 🔗ilrestodelcarlino.it

Adriatic Golf Cervia: Successi e Solidarietà nel Weekend di Gare - Il lungo fine settimana agonistico dell’Adriatic Golf di Cervia ha preso il via venerdì 25 aprile con la tappa della Golf Italiano Cup, gara che ha premiato i miglior con l’accesso alla finale a Is Molas dall’1 al 5 ottobre. Vi prenderanno parte Cristian Brighi, migliore assoluto con un giro in 77 colpi, Annalisa Bertozzi, migliore in seconda categoria con 91 colpi, Marcello Baiardi (37) e Paolo Sansoni (44) che si sono imposti nelle categorie nette. 🔗sport.quotidiano.net

