Su Rai 1 la serie Gerri poliziotto rom in cerca di sé stesso

serie crime "Gerri". Ambientata in Puglia e già venduta in moltissimi Paesi, dalla Gran Bretagna alla Spagna all'America Latina, racconta le indagini ma anche la storia di un uomo in bilico tra passato e presente, irrequieto. "Gerri è sicuramente un uomo pieno di contraddizioni, lo definirei come un eterno bambino, un uomo irrisolto sicuramente, che è all'inizio di un percorso. - ha detto Beranek - Le origini rom non rappresentano un ostacolo per Gerri, per niente, sono soltanto il punto di partenza della sua ricerca. A parte qualche battuta che può ricevere in commissariato, in maniera cameratesca, diciamo, non sono un problema.

Gerri, la nuova serie crime in arrivo su Rai 1 - Gerri, la nuova serie crime in arrivo su Rai 1 Gerri, la nuova serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e Puglia Promozione, in onda da lunedì 5 maggio per quattro prime serate su Rai 1. 🔗cinefilos.it

Gerri, la nuova serie crime in arrivo su Rai 1 - Gerri, la nuova serie crime in arrivo su Rai 1 Gerri, la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito, con Giulio Beranek e Valentina Romani, andrà in onda da lunedì 5 maggio per quattro prime serate su Rai 1. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction e in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la serie è stata realizzata con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione, a valore su risorse del PO FESR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione 6. 🔗cinefilos.it

“Gerri”, la nuova serie crime sta per arrivare su Rai 1 - Roma, 27 mar. (askanews) – Trent’anni, occhi profondi e malinconici, l’inquieto quanto affascinante ispettore “Gerri” sta per approdare su Rai 1: la nuova serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani – prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, in collaborazione con Rai Fiction – sarà infatti in onda sulla rete ammiraglia a partire da lunedì 5 maggio, per quattro prime serate. Il protagonista della storia – interpretato da Giulio Beranek – è Gregorio Esposito, ma per tutti è Gerri, un tipo con l’aria di qualcuno capitato nella storia sbagliata e forse è proprio così: ispettore di ... 🔗ildenaro.it

Su Rai 1 la serie “Gerri”, poliziotto rom in cerca di sé stesso - Roma, 30 apr. (askanews) – Si chiama Gregorio Esposito l’ispettore di polizia di origine rom interpretato da Giulio Beranek che arriva su Rai1 il 5 maggio nella nuova serie crime “Gerri”. Ambientata i ... 🔗askanews.it

“Gerri”, dal 5 maggio su Rai 1 la nuova serie crime interamente ambientata in Puglia - Una vetrina sulle cittadine di Bisceglie, Trani, Molfetta, Barletta, Andria e Minervino che andrà in onda a partire dal 5 maggio ... 🔗trmtv.it

Su Rai1 la nuova serie crime Gerri, in onda dal 5 maggio - (ANSA) - BARI, 29 APR - Gerri, la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito, con Giulio Beranek e Valentina Romani, andrà in onda da lunedì 5 maggio per quattro prime serate su Rai 1. Prodotta da C ... 🔗msn.com