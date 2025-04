Studenti in caserma | l’Arma dei carabinieri e la scuola insieme per la cultura della legalità

L’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti della scuola media di Carosino - Tarantini Time QuotidianoÈ stata una mattinata diversa quella trascorsa, martedì, dai giovanissimi studenti della scuola media “Aldo Moro” di Carosino: hanno avuto infatti la possibilità di incontrare e confrontarsi con i Comandanti dei due presidi dell’Arma territorialmente competenti per l’istituto: il Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, Capitano Silvana Fabbricatore, ed il Comandante in SV della Stazione Carabinieri di San Giorgio Jonico. 🔗tarantinitime.it

Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l’uomo minacciava gli studenti - Un diciottenne di origini egiziane, H.F., ha seminato il panico nei pressi dell’istituto Einaudi di Dalmine, minacciando di morte i passanti con un coltello da cucina. L’episodio, avvenuto lo scorso 10 marzo, ha visto il pronto intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato il giovane e scongiurato conseguenze peggiori. La dinamica dei fatti Poco prima delle […] The post Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l’uomo minacciava gli studenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Appuntamento in memoria del vicebrigadiere Scantamburlo, l'Arma incontra gli studenti - Nella mattinata dello scorso venerdì 7, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria 'Fattibello' di Comacchio hanno partecipato a un incontro speciale con i carabinieri della locale Compagnia. Un momento di riflessione in memoria del vicebrigadiere Cristiano Scantamburlo, medaglia d'oro... 🔗ferraratoday.it

Studenti in caserma: l’Arma dei carabinieri e la scuola insieme per la cultura della legalità - Le seconde medie dell’Istituto "Carlo Levi" di Maniace hanno visitato la caserma dei carabinieri di Randazzo. Tra dimostrazioni pratiche e spiegazioni sul lavoro dell’Arma, i ragazzi hanno approfondit ... 🔗cataniatoday.it

Poggio Mirteto, gli studenti del “Forum Novum” visitano la caserma dei carabinieri - RIETI - Nella Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto si è svolta una mattinata all’insegna della Cultura della Legalità, ... 🔗msn.com

Brindisi: gli studenti dell’Istituto professionale “ DE Marco” visitano il Comando Provinciale Carabinieri. - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ... 🔗brindisilibera.it