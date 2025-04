Studentessa Erasmus violentata a Palermo | arrestato tunisino

Studentessa sarebbe stata dapprima seguita, poi aggredita e costretta con la forza a subire atti sessuali 🔗 Imolaoggi.it - Studentessa Erasmus violentata a Palermo: arrestato tunisino Secondo la ricostruzione dei carabinieri, lasarebbe stata dapprima seguita, poi aggredita e costretta con la forza a subire atti sessuali 🔗 Imolaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Malore sul traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita - Una ragazza di 17 anni è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe in gita scolastica a Palermo. Tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo […] 🔗2anews.it

Malore su traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita - (Adnkronos) – Malore mentre è sul traghetto in gita, morta una studentessa 17enne. La ragazza, che studiava all'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, si trovava sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo. La 17enne – secondo quanto si apprende – sarebbe morta nella notte, […] L'articolo Malore su traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Parenti malati a Palermo, ma l'Ateneo nega il trasferimento: studentessa torna in città grazie a una legge del 1938 - Ci sono volute due pronunce del Tar e una del Cga per permettere a una studentessa palermitana di Medicina, iscritta al primo anno all'università di Catanzaro, di rientrare a Palermo per "gravi motivi" famigliari e nello specifico perché sarebbe l'unica a poter accudire la madre malata e il... 🔗palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Studentessa spagnola violentata in via Roma: arrestato un ventenne; Studentessa spagnola violentata in via Roma, arrestato lo stupratore; Studentessa Erasmus violentata in auto dal ragazzo conosciuto in discoteca; Studentessa spagnola in Erasmus stuprata dopo la festa per salutare Palermo: un arresto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Violentata in via Roma”: la notte da incubo di una spagnola a Palermo - PALERMO – Stava tornando nel suo alloggio dopo avere trascorso, insieme agli amici, alcune ore nel centro storico di Palermo, ma la serata è sfociata in un incubo. Una studentessa spagnola di 22 anni, ... 🔗livesicilia.it

Studentessa violentata e rapinata a Palermo da un tunisino - L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e furto ai danni di una studentessa 22enne, domiciliata in Italia per studio. 🔗newsicilia.it

Studentessa spagnola violentata in via Roma, arrestato lo stupratore - Una studentessa spagnola, in Erasmus a Palermo, è stata violentata in via Roma la notte del 26 aprile. La vittima è stata avvicinata da un cittadino tunisino nel tratto vicino alla Stazione centrale m ... 🔗msn.com