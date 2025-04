Studente prende a calci e schiaffi due insegnanti uno finisce in ospedale

prende uno Studente minorenne. 🔗 Today.it - Studente prende a calci e schiaffi due insegnanti, uno finisce in ospedale Nel giorno in cui il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia l’arresto in flagranza per chi picchia i docenti viene diffusa la notizia dell'aggressione a due prof di una scuola superiore a Torino. I fatti risalgono al 29 aprile 2025.A quanto si apunominorenne. 🔗 Today.it

Roma: studente prende a calci professore istituto di Palombara Sabina, al vaglio posizione 16enne - Prima gli insulti e poi l’aggressione. La vittima e’ un professore dell’istituto alberghiero di Palombara Sabina. L’aggressore, sarebbe invece un suo studente 16enne. I fatti, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, sarebbero avvenuti nella mattinata di ieri all’interno del plesso scolastico di via Alcide de Gasperi. Il docente di italiano e’ stato prima strattonato e poi colpito con un calcio dal minorenne. 🔗romadailynews.it

Alunno prende a calci un docente e colpisce a schiaffi un altro, portato in ospedale: aggressione ripresa dalle telecamere - Un alunno ha aggredito ben due docenti in una scuola superiore di Torino, in periferia. Tutto è accaduto durante l’intervallo di pausa delle lezioni. L’aggressore è uno studente di una classe seconda ... 🔗tecnicadellascuola.it

