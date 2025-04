STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL | a Udine dal 30 aprile l’originale happening dedicato al cibo da strada su ruote

STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, il primo e originale FESTIVAL itinerante in Italia, che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all'interno di interi week-end in giro per la penisola, dove i protagonisti sono i FOOD TRUCK, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a Udine. I TRUCK coloreranno e profumeranno il centro cittadino per la tredicesima edizione dell'evento, diventato ormai un appuntamento fisso in città, da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, per cinque imperdibili giornate dedicate al miglior cibo da strada italiano e internazionale.Tantissimi saranno i cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

