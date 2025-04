Stramaccioni | Conceicao sta valorizzando la rosa Theo? Con il 3-4-3…

Stramaccioni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Stramaccioni: “Conceicao sta valorizzando la rosa. Theo? Con il 3-4-3…” Intervenuto a Dazn, Andreaha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio

Conceicao non ci sta: il tecnico contro le bugie su Pulisic - Il punto della situazione in casa rossonera dopo una settimana davvero pesante: il tecnico portoghese prende posizione Conceicao non ci sta: il tecnico contro le bugie (LaPresse) – Calciomercato.itIl Milan di Sergio Conceicao è pronto a ripartire, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il tecnico portoghese e la sua squadra hanno dovuto fare i conti, però, con una settimana davvero pesante. Oltre a Theo Hernandez, infatti, è finito nel mirino della critica anche lo stesso tecnico. 🔗calciomercato.it

Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic: Sergio Conceiçao non sta facendo male… - L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic: che difende Sergio Conceiçao… Il futuro di Sergio Conceiçao? Non è a rischio. Almeno a parola. Parole di Zlatan Ibrahimovic raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’oro dopo l’eliminazione dalla Champions League dopo l’1-1 contro il Feyenoord a San Siro. L’inviato di Striscia la notizia ha chiesto al “boss” rossonero come si sentisse dopo l’amara eliminazione dall’Europa che conta: Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato… Valerio Staffelli poi gli ... 🔗dailymilan.it

Milan, Ibrahimovic: “Conceicao sta facendo bene. Piena fiducia” - Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird, ha parlato dell'uscita del Milan dalla Champions League e del futuro di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Stramaccioni chiaro nel giudizio su Conceicao: le parole - Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia può cambiare il futuro di Conceicao? Aveva già risposto qualche giorno fa a La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni: le sue parole sul tecnico del ... 🔗milannews24.com

Stramaccioni incensa Conceiçao, ha messo a nudo il problema dell’Inter: “Le avversarie hanno capito” - Andrea Stramaccioni ha individuato in Sergio Conceiçao il principale autore della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter che è valsa per i rossoneri la finale di Coppa Italia. Non Reijnders ... 🔗fanpage.it

Conceicao, l’allenatore va controcorrente: «Non ha avuto tantissimo tempo» - Andrea Stramaccioni, nel post partita di Juventus-Atalanta, negli studi di DAZN, ha commentato la situazione che sta vivendo il Milan. L’allenatore ed attuale commentatore tecnico è andato ... 🔗milannews24.com