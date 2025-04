Stramaccioni analizza | L’Inter ha giocato 15 gare in più del Napoli Ecco i giocatori che mi hanno più deluso

Stramaccioni, l'ex allenatore delL'Inter ha analizzato le difficoltà dei nerazzurri nell'ultimo periodo: le sue paroleIntervenuto ai microfoni di Radio Crc, l'ex allenatore delL'Inter Andrea Stramaccioni ha analizzato le difficoltà delL'Inter nell'ultimo periodo. I nerazzurri, infatti, arrivano da tre sconfitte di fila tra Serie A e Coppa Italia con Bologna, Milan e Roma.LE PAROLE DI Stramaccioni – «Questo campionato è in controtendenza rispetto agli ultimi tre campionati – ha esordito – dove abbiamo visto sempre delle squadre in fuga alla vittoria dello scudetto. Due anni fa non si sapeva quale fosse il giorno dello scudetto del Napoli, lo stesso discorso l'anno scorso per L'Inter.Questo campionato per il vertice è competitivo poiché è raro vedere che la nona squadra in classifica stia a -15 punti dalla prima.

Hernanes analizza: «Quello di Arnautovic è un golazo ma la Lazio ieri contro l’Inter ha commesso questi due errori» - di RedazioneL’ex centrocampista di Inter e Lazio, Hernanes, ha commentato così la sfida di ieri sera in Coppa Italia tra le sue ex squadre Il doppio ex di Inter e Lazio, Hernanes, attraverso il proprio account Instagram ha analizzato la sfida di ieri sera dei Quarti di Finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2 a 0. SU INTER LAZIO – «La Lazio ha commesso due errori: il primo è stato quello di voler vincere la partita e di voler giocare alla pari. 🔗internews24.com

Bergomi analizza: «Bologna Inter? Inzaghi ha detto la parola giusta, i nerazzurri hanno bisogno di quella cosa» - di RedazioneL’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha voluto commentare così la sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Bologna Intervenuto dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato così la sconfitta rimediata dall’Inter contro il Bologna al Dall’Ara. BOLOGNA INTER – «La partita è stata bella tatticamente, non ci sono state grandi occasioni, ma tanti duelli. 🔗internews24.com

Stramaccioni: "L'Inter ha giocato 15 gare in più del Napoli, Taremi e Zielinski hanno deluso" - Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni analizza così le difficoltà dell'Inter nell'ultimo periodo. I nerazzurri arrivano da tre sconfitte di fila tra Ser ... 🔗msn.com

Stramaccioni analizza: «Ranieri ha costruito vittoria. Una mossa» - Stramaccioni si è pronunciato nel post-partita della sfida del Campionato italiano vinta dalla Roma di Claudio Ranieri contro l’Inter di Simone Inzaghi - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

