Straight Outta Politics Trump Putin e Kim vestiti da gangster e von der Leyen da prostituta Macron e Zelensky leccano il lollipop - VIDEO AI

VIDEO realizzato con l'intelligenza artificiale e chiamato Straight Outta Politics, con chiaro riferimento al film Straight Outta Compton, mostra i diversi esponenti poli

Da Tocqueville a Trump: il filo spezzato della democrazia liberale - Secondo molti nostri politici, ‘democrazia liberale’ vuol dire disporre della maggioranza dei consensi. E se un politico viene eletto, può prendere qualsiasi decisione. Se il popolo mi ha dato la maggioranza per due legislature, ho diritto di presentarmi anche una terza o una quarta volta. Putin lo ha già fatto ripetutamente. Xi Jin Ping ha provveduto nel 2018 ad abolire il limite dei mandati. A Trump non dispiacerebbe un terzo mandato. 🔗bergamonews.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

