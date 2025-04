Strage Monreale Salvatore Calvaruso resta in carcere | Ho sparato tre colpi sono pentito Il complice ancora ricercato gli diceva | Punta sulla folla

Salvatore Calvaruso resta in carcere. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a Monreale, durante una rissa, i tre ventenni Massimo. 🔗 Leggo.it - Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere: «Ho sparato tre colpi, sono pentito». Il complice (ancora ricercato) gli diceva: «Punta sulla folla» in. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a, durante una rissa, i tre ventenni Massimo. 🔗 Leggo.it

