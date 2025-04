Strage Monreale l’assassino sempre in lacrime | Perdonatemi

lacrime, Salvatore Calvaruso, 19 anni, ha cercato di spiegare quanto accaduto quella notte a Monreale. Davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, il ragazzo ha rilasciato dichiarazioni spontanee in un’aula carica di tensione, dove si è discusso della richiesta di convalida del fermo.Secondo il suo racconto, tutto è iniziato fuori dal bar 365, in via Salvo D’Acquisto, quando una discussione è degenerata. Calvaruso, in compagnia di un amico non ancora identificato, sarebbe stato circondato e aggredito da un gruppo di giovani del posto. Le accuse rivoltegli? Aver guidato in modo spericolato, fino a far temere un tentativo di furto di moto.Bottiglie, caschi, pugni. 🔗 Thesocialpost.it - Strage Monreale, l’assassino sempre in lacrime: «Perdonatemi» «Ho sparato per difendermi. Mi dispiace, chiedo perdono». Con queste parole, tra le, Salvatore Calvaruso, 19 anni, ha cercato di spiegare quanto accaduto quella notte a. Davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, il ragazzo ha rilasciato dichiarazioni spontanee in un’aula carica di tensione, dove si è discusso della richiesta di convalida del fermo.Secondo il suo racconto, tutto è iniziato fuori dal bar 365, in via Salvo D’Acquisto, quando una discussione è degenerata. Calvaruso, in compagnia di un amico non ancora identificato, sarebbe stato circondato e aggredito da un gruppo di giovani del posto. Le accuse rivoltegli? Aver guidato in modo spericolato, fino a far temere un tentativo di furto di moto.Bottiglie, caschi, pugni. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso in lacrime: «Ho sparato per difendermi». Il motorino prestato, i 20 colpi esplosi, gli amici ricercati: cosa sappiamo - Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi morta in ospedale. È crollato davanti... 🔗leggo.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso in lacrime dal Gup: ‘Sono stato aggredito’, poi chiede scusa - Il Gup di Palermo si è riservato di decidere sulla convalida del fermo di Salvatore Calvaruso, 19 anni, accusato di strage per aver ucciso tre ventenni — i cugini Andrea Miceli e Salvo Turdo, e Massimo Pirozzo — a colpi di pistola durante una lite a Monreale. Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo una discussione con ragazzi che lo accusavano di guida spericolata. 🔗notizieaudaci.it

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gup chiamato a convalidarne il fermo, ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti 🔗tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: Sono stato aggredito | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok; Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici; Monreale, la lite per il motorino e la strage: 19enne sotto torchio; Ecco chi è l’assassino dei tre giovani di Monreale. Guardate che faccia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta a Monreale, che ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di aver ucciso i tre ventenni ... 🔗msn.com

La strage di Monreale: un racconto drammatico di una notte di violenza - Una notte di violenza ha scosso Monreale, un comune alle porte di Palermo, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un audio diffuso su Tik ... 🔗notizie.it

Strage Monreale, la fiaccolata per Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo: «Il sole non lo spegni con gli spari» - «Il sole non lo spegni con gli spari». «Giustizia per i nostri fratelli». Erano centinaia le persone che preso parte alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, ... 🔗msn.com