Strage Monreale la fiaccolata per Andrea Miceli Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo | Il sole non lo spegni con gli spari

«Il sole non lo spegni con gli spari». «Giustizia per i nostri fratelli». Erano centinaia le persone che preso parte alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.

Monreale, organizzata una fiaccolata per Massimo, Salvo e Andrea - Anche il cielo piange oggi a Monreale, che ancora non riesce a riprendersi dalla tragedia avvenuta sabato notte. Oggi, 28 aprile, è previsto il raduno di chiunque voglia, alle 17.00 presso il bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, dove è avvenuto il dramma. “per un minuto di silenzio e per portare un fiore e per […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage Monreale, la fiaccolata per Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo: «Il sole non lo spegni con gli spari» - «Il sole non lo spegni con gli spari». «Giustizia per i nostri fratelli». Erano centinaia le persone che preso parte alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, ... 🔗leggo.it

FOTO | La fiaccolata di Monreale: in migliaia per i tre giovani uccisi - Migliaia di persone in piazza Duomo, a pochi passi da dove si è consumata la tragedia. Il messaggio ai responsabili: "Siete piccoli e deboli" ... 🔗dire.it

Monreale scende in piazza per ricordare Salvo, Massimo e Andrea VIDEO - MONREALE (PALERMO) – In corso a Monreale la fiaccolata per ricordare le tre vittime della strage avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Quella notte una folle sparatoria, con almeno ... 🔗livesicilia.it