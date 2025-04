Strage Monreale in un audio la testimonianza della rissa in cui sono morti tre ragazzi | cosa emerge

audio inviati su whatsapp da un testimone della rissa a Monreale in cui sono morti tre ragazzi: i cugini Andrea Miceli e Salvatore Turdo, di 25 e 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 25. Al momento è stato fermato Salvatore Calvaruso. 🔗 Su Tik Tok è stato pubblicato un video con due messaggiinviati su whatsapp da un testimonein cuitre: i cugini Andrea Miceli e Salvatore Turdo, di 25 e 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 25. Al momento è stato fermato Salvatore Calvaruso. 🔗 Fanpage.it

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Triplice omicidio Monreale, l’AUDIO testimonianza: “Culpu ‘i cascu a tradimento, abbuscaru fuoitti, niscieru i ferri, Salvo mi muriu ne manu” - La testimonianza 2 amici di Salvatore Turdo: “Dalla discussione alle cascate a tradimento, hanno preso tante botte, poi sono spuntate le pistole, Salvo mi è morto tra le mani” La testimonianza di 2 ragazzi presenti alla sparatoria avvenuta a Monreale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ap 🔗ilgiornaleditalia.it

Spunta l'audio sulla strage di Monreale, su TikTok il racconto di un testimone della lite finita in tragedia - Strage di Monreale: l'audio di un presunto testimone potrebbe contribuire a ricostruire la vicenda. Cosa sta circolando sui social 🔗notizie.virgilio.it

La strage di Monreale: un racconto drammatico di una notte di violenza - Una notte di violenza ha scosso Monreale, un comune alle porte di Palermo, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un audio diffuso su Tik ... 🔗notizie.it

Sparatoria a Monreale: un audio pubblicato su TikTok da un testimone ricostruisce i fatti - Tre giovani uccisi in una sparatoria a Monreale, in provincia di Palermo. Su TikTok è stato diffuso un audio che ricostruisce i fatti. 🔗la7.it

Sparatoria di Monreale, l’audio su Tik Tok con il racconto della strage. Calvaruso: “Sono stato aggredito, poi ho sparato” - Il 19enne accusato di triplice omicidio ha raccontato la sua versione dei fatti al gip. L’arresto non è ancora stato convalidato. Gli inquirenti hanno trovato sui social un vocale con i dettagli di qu ... 🔗quotidiano.net