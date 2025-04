Ilfattoquotidiano.it - Strage Monreale, Calvaruso: “Pentito, chiedo scusa. Ho esaurito il caricatore”. Il gip di Palermo convalida il fermo

“Mi trovavo sul posto ed è degenerata una lite. Sono stato colpito con colpi di casco stavo provando a fuggire con il mio motore ma sono stato aggredito. Sono caduto. Ho provato a scappare di nuovo e ho preso la pistola con tanta paura, non vorrei mai capitasse una cosa del genere sonodi tutto quello che è successo. Ho sparato tre colpi. In caserma ho detto di non ricordare quanti colpi avevo sparato. In questi giorni ho riflettuto ed ho ricordato che ho sparato tre colpi.a tutti i familiari per quello che è successo”. Queste le parole di Salvatore, accusato di aver ucciso tre ventenni durante una rissa, al giudice per le indagini preliminari di.La versione del fermato – “Ricordo che sono caduto per terra e mentre ero ancora per terra altre persone hanno cominciato ad aggredirmi con calci e pugni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it