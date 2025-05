Strage di Monreale Salvatore Calvaruso resta in carcere

Monreale: 19enne resta in carcere. Indagini in corso per identificare altri coinvolti nella rissa sfociata in tragedia(Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Strage di Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere Triplice omicidio a: 19ennein. Indagini in corso per identificare altri coinvolti nella rissa sfociata in tragedia(live.it) 🔗 Monrealelive.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salvatore Calvaruso in carcere e pentito per la strage di Monreale, ammissione choc: "Esaurito il caricatore" - Salvatore Calvaruso avrebbe sparato dopo essere stato aggredito, la sua versione sui fatti di Monreale e il pentimento: "Chiedo scusa ai familiari" 🔗notizie.virgilio.it

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

Strage Monreale, resta in cella Salvatore Calvaruso - Resta in cella Salvatore Calvaruso, il 19enne che ha confessato di aver sparato nella strage di Monreale. Il gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I reati contestati dalla procura di Palermo restano quelli di strage, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Sarebbe uno dei due ragazzi del quartiere Zen che hanno ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere: «Sono pentito, mi sono difeso». Ma sul corpo non ha seg; Strage a Monreale, gli spari e la confessione di Salvatore Calvaruso: «Ho fatto un macello». Caccia a quattro; Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici; Salvatore Calvaruso in carcere e pentito per la strage di Monreale, ammissione choc: Esaurito il caricatore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto - A Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel ... 🔗ilmattino.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere: «Sono pentito, mi sono difeso». Ma sul corpo non ha segni di aggressione - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a Monreale, durante una rissa, i tre ventenni Massimo ... 🔗leggo.it

Strage di Monreale, si stringe il cerchio sui complici di Calvaruso: almeno un altro giovane avrebbe sparato - Gli investigatori stanno per chiudere il cerchio attorno ai complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di aver aperto ... 🔗fanpage.it