Strage di Monreale resta in carcere il giovane dello Zen | il mistero delle armi e la caccia ai complici

delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia. 🔗 Palermotoday.it - Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglievittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia. 🔗 Palermotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Strage di Monreale, il Gip: “Salvatore Calvaruso resta in carcere”. Le vittime colpite a collo e torace - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura nei confronti del 19enne accusato di avere ucciso a colpi di pistola tre giovani a Monreale. I risultati delle autopsie: le vittime raggiunte a collo e torace.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere - Triplice omicidio a Monreale: 19enne resta in carcere. Indagini in corso per identificare altri coinvolti nella rissa sfociata in tragedia (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Ragazzi uccisi a Monreale, il 19enne che ha sparato resta in carcere - (Adnkronos) – Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso tre giovani a Monreale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il gip di Palermo ha infatti convalidato il fermo di polizia giudiziaria e ha emesso la custodia cautelare in carcere. Ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è […] 🔗periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici; Strage di Monreale, il Gip: Salvatore Calvaruso resta in carcere. Le vittime colpite a collo e torace; Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere. Salvo Turdo ucciso da due colpi, Massimo Pizorro e Andr; Strage di Monreale, convalidato il fermo del 19enne: Calvaruso resta in carcere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso resta in carcere. Salvo Turdo ucciso da due colpi, Massimo Pizorro e Andrea Miceli da uno: ma le armi ancora non si trovano - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Il gip di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato 26 aprile, a Monreale, ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il Gip: “Salvatore Calvaruso resta in carcere”. Le vittime colpite a collo e torace - Salvatore Calvaruso resta in carcere. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura ... 🔗fanpage.it

Strage Monreale, resta in cella Salvatore Calvaruso - Resta in cella Salvatore Calvaruso, il 19enne che ha confessato di aver sparato nella strage di Monreale. Il gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in ... 🔗msn.com