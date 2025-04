Strage di Monreale l' indagato scoppia in lacrime e si difende | Sono stato aggredito | Spunta l' audio di un presunto testimone su TikTok

Monreale, la madre del 19enne indagato per strage: “Siamo distrutti, mi dispiace” - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuoco L'articolo Monreale, la madre del 19enne indagato per strage: “Siamo distrutti, mi dispiace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il terrore di chi è scampato alla strage di Monreale e il killer confessa: "Avevo paura, ho svuotato il caricatore" - Dall'ordinanza di custodia cautelare con cui è stato confermato il carcere a Salvatore Calvaruso per la morte di tre giovani emergono tutti i retroscena di quello che viene definito "un finimondo". Se ... 🔗palermotoday.it