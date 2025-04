Strage di Monreale la versione di Salvatore Calvaruso

Salvatore Calvaluso ha spiegato di essersi solo difeso da una aggressione. In realtà i video della sparatoria a Monreale, tra i bar della Caffetteria 365, smentiscono questa tesi così come le parole dei testimoni.Nell’interrogatorio ha detto: «Sono stato aggredito e ho reagito sparando. mi dispiace, chiedo perdono» e poi il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.Il ragazzo dice di essere stato colpito mentre provava a sparare ma le parole dei testimoni e i video su TikTok non combaciano con la sua teoria.Calvaruso ha spiegato «alla fine i palermitani sono tornati e hanno preso “i ferri”, (le pistole) iniziando a sparare». Prima ci sarebbe stato un diverbio, poi una rissa e infine la sparatoria con un ragazzo colpito da Calvaruso subito scappato. 🔗 361magazine.com - Strage di Monreale, la versione di Salvatore Calvaruso Ha spiegato di essere stato aggreditoCalvaluso ha spiegato di essersi solo difeso da una aggressione. In realtà i video della sparatoria a, tra i bar della Caffetteria 365, smentiscono questa tesi così come le parole dei testimoni.Nell’interrogatorio ha detto: «Sono stato aggredito e ho reagito sparando. mi dispiace, chiedo perdono» e poi il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.Il ragazzo dice di essere stato colpito mentre provava a sparare ma le parole dei testimoni e i video su TikTok non combaciano con la sua teoria.ha spiegato «alla fine i palermitani sono tornati e hanno preso “i ferri”, (le pistole) iniziando a sparare». Prima ci sarebbe stato un diverbio, poi una rissa e infine la sparatoria con un ragazzo colpito dasubito scappato. 🔗 361magazine.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

«Io aggredito, ho sparato per difesa»: la versione di Salvatore Calvaruso sulla strage di Monreale - Salvatore Calvaruso dice di aver sparato per difendersi. Dopo aver subito un’aggressione. Ma i video girati tra i tavoli del bar Caffetteria 365 in via D’Acquisto a due passi dal Duomo di Monreale lo smentiscono. Così come i testimoni. Che parlano di un diverbio tra giovani per le moto ad alta velocità in piazza. Poi di una rissa. E infine dei “ferri” tirati fuori dai palermitani dello Zen. Mentre il filmato che mostra la rissa con i caschi sarebbe successivo alla sparatoria. 🔗open.online

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

«Io aggredito, ho sparato per difesa»: la versione di Salvatore Calvaruso sulla strage di Monreale; Strage Monreale, Salvatore Calvaruso piange ancora: «Credevano stessi rubando, mi hanno aggredito e ho sparato; Strage di Monreale, confessa il 19enne fermato: «Ho sparato»; Strage Monreale, Salvatore Calvaruso piange ancora: «Credevano stessi rubando, mi hanno aggredito e ho sparato. Chiedo perdono». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage di Monreale, la versione di Salvatore Calvaruso - Salvatore Calvaluso ha spiegato di essersi solo difeso da una aggressione. In realtà i video della sparatoria a Monreale, tra i bar della ... 🔗361magazine.com

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso piange ancora: «Credevano stessi rubando, mi hanno aggredito e ho sparato. Chiedo perdono» - «Ho reagito sparando dopo essere stato aggredito. Mi dispiace, chiedo perdono». Salvatore Calvaruso, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso Salvatore Turdo, Andrea Miceli ... 🔗msn.com

«Io aggredito, ho sparato per difesa»: la versione di Salvatore Calvaruso sulla strage di Monreale - I testimoni lo smentiscono: la rissa con i caschi è successiva alla sparatoria. Il furto del motorino e l'aiuto di una decina di complici. Si cerca l'altro che ha sparato L'articolo «Io aggredito, ho ... 🔗msn.com