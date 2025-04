Strage di Monreale il Gip | “Salvatore Calvaruso resta in carcere” Le vittime colpite a collo e torace

Calvaruso resta in carcere. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura nei confronti del 19enne accusato di avere ucciso a colpi di pistola tre giovani a Monreale. I risultati delle autopsie: le vittime raggiunte a collo e torace. 🔗 Salvatorein carcere. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura nei confronti del 19enne accusato di avere ucciso a colpi di pistola tre giovani a. I risultati delle autopsie: leraggiunte a. 🔗 Fanpage.it

Sparatoria a Monreale, indagato confessa davanti al gip: piange e chiede perdono per la strage - (Adnkronos) – Tra le lacrime, rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Nella sparatoria sono stati uccisi […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria a Monreale, indagato confessa davanti al gip: piange e chiede perdono per la strage - (Adnkronos) – Tra le lacrime, rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Nella sparatoria sono stati uccisi […] L'articolo Sparatoria a Monreale, indagato confessa davanti al gip: piange e chiede perdono per la strage proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Strage di Monreale, il Gip: “Salvatore Calvaruso resta in carcere”. Le vittime colpite a collo e torace - Lo ha deciso la gip del Tribunale di Palermo che ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura nei confronti del 19enne accusato di avere ucciso a colpi di pistola tre giovani a ... 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, convalidato il fermo del 19enne: Calvaruso resta in carcere - Il ragazzo, che ha confessato durante l'interrogatorio di garanzia, si è difeso, sostenendo di avere solo tentato di salvarsi dall'aggressione delle vittime ... 🔗grandangoloagrigento.it

Strage a Monreale, il gip convalida fermo di Salvatore Calvaruso. Miceli è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace - Il ragazzo, che ha confessato durante l'interrogatorio di garanzia, si è difeso, sostenendo di avere solo tentato di salvarsi dall’aggressione delle vittime ... 🔗gazzettadelsud.it