Strage di Monreale (Palermo), in cui sono morti tre giovani. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Calvaruso è accusato di avere sparato ad altezza d'uomo, nella notte tra sabato e domenica scorsi: i morti sono Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Calvaruso, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma davanti al gip, assistito dall'avvocato Corrado Sinatra, ha detto rilasciando dichiarazioni spontanee: "Mi trovavo sul posto ed è degenerata una lite. Sono stato colpito con colpi di casco, stavo provando a fuggire con il mio motore ma sono stato aggredito. Sono caduto. Ho provato a scappare di nuovo e ho preso la pistola con tanta paura, non vorrei mai capitasse una cosa del genere sono pentito di tutto quello che è successo. 🔗 Agi.it - Strage di Monreale: il giovane dello Zen resta in carcere AGI - Il Gip di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, indagato per ladi(Palermo), in cui sono morti tre giovani. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in. Calvaruso è accusato di avere sparato ad altezza d'uomo, nella notte tra sabato e domenica scorsi: i morti sono Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Calvaruso, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma davanti al gip, assistito dall'avvocato Corrado Sinatra, ha detto rilasciando dichiarazioni spontanee: "Mi trovavo sul posto ed è degenerata una lite. Sono stato colpito con colpi di casco, stavo provando a fuggire con il mio motore ma sono stato aggredito. Sono caduto. Ho provato a scappare di nuovo e ho preso la pistola con tanta paura, non vorrei mai capitasse una cosa del genere sono pentito di tutto quello che è successo. 🔗 Agi.it

