Strage di Monreale decisione pesantissima su Salvatore Calvaruso | Vittime colpite così

Salvatore Calvaruso, il 19enne coinvolto nella tragica sparatoria avvenuta a Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile, resterà in carcere. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari, Ivana Vassallo, che ha convalidato il fermo emesso nei suoi confronti, confermando la misura di custodia cautelare presso il carcere di Pagliarelli.Durante l'udienza, il giovane – originario del quartiere Zen – ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di aver sparato nella folla e ha rivolto un messaggio alle famiglie delle Vittime: «Chiedo perdono».Tre giovani uccisi, si cercano ancora i compliciL'accusa nei confronti del 19enne è pesantissima: avrebbe aperto il fuoco ad altezza d'uomo durante una rissa scoppiata in strada, uccidendo Salvatore Turdo (23 anni), Massimo Pirozzo (25 anni) e Andrea Miceli (26 anni).

