strage di monreale andrea e il gesto verso la fidanzata un attimo prima di essere trucidato

Andrea Miceli, aveva 26 anniAndrea Miceli, uno dei giovani rimasti uccisi nella tragica notte di Monreale, ha fatto di tutto per evitare lo scontro. Non solo ha protetto la fidanzata, ma si è anche speso per placare la tensione crescente e difendere il cugino Salvatore Turdo, anche lui poi rimasto vittima della violenza. È quanto emerge dagli atti dell'ordinanza con cui è stato convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, 19 anni, ora detenuto con l'accusa di essere uno dei protagonisti della sparatoria."Chiedi scusa", l'ultimo tentativo di fermare il conflittoSecondo quanto ricostruito dal giudice per le indagini preliminari, Miceli aveva invitato Turdo a chiedere scusa, nel tentativo di riportare la calma dopo un acceso scambio tra alcuni ragazzi di Palermo e il gruppo locale di Monreale.

