strage di bologna per paolo bellini ultimo atto in cassazione il prossimo 30 giugno accusa e difesa a confronto

È stato fissato al prossimo 30 giugno il processo in Cassazione per l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, Accusato della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e condannato all'ergastolo in primo e secondo grado. Fu lui, killer a pagamento e terrorista di destra che – insieme ai Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva) e Gilberto Cavallini (condannato in appello), finanziati da Licio Gelli e coperti dai servizi segreti, a portare o ad aiutare coloro che portarono l'ordigno che provocò la "micidiale esplosione" causando "l'orribile Strage" secondo i giudici dell'appello. Oltre a Bellini affronteranno il processo davanti ai giudici della Suprema corte anche l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, condannato a sei anni per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, condannato a quattro anni per false informazioni al pubblico ministero.

Strage del 2 agosto a Bologna: Bellini fa ricorso in Cassazione dopo l’ergastolo - Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – I legali dell’ex esponente reggiano di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, hanno depositato il ricorso in Cassazione per chiedere “l’annullamento, con o senza rinvio”, della sentenza pronunciata lo scorso 8 luglio dai giudici della Corte d’Assise d’appello bolognese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionato italiano superwelter. Paolo Bologna si riconferma: "Passo in avanti per la carriera" - Un match intenso, combattuto senza risparmio dalla prima alla decima ripresa, nel clima infuocato dall’Allianz Cloud di Milano con oltre quattromila presenze. Un’emozione unica per il fiorentino Paolo Bologna, 28 anni, che lo scorso 6 dicembre si era laureato campione italiano dei superwelter, sfidato nell’occasione dal trentunenne romano Damiano Falcinelli, vincitore anche lui, quattro anni fa, della cintura tricolore. 🔗sport.quotidiano.net

"Strage di Bologna, così mi salvai. Maria accanto a me fino al boato" - di Andrea Ciappi POGGIBONSI "L’esplosione. E dopo, ho visto a terra Verdiana e la piccola Angela. Il corpo di Maria no, non l’ho visto. Ma Maria era accanto a me fino al boato". Parole, di ieri, di Silvana Ancillotti. Il passato che non passa. Il nastro della vita che si attorciglia tornando sullo stesso punto. Sono passati quasi 45 anni ed il mosaico, tragico, si va delineando: sono uscite le motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione hanno reso definitiva la condanna all’ergastolo dell’ex ‘Nar’ Gilberto Cavallini per concorso ... 🔗lanazione.it

Strage di Bologna, Bellini il 30 giugno in Cassazione. VIDEO - REGGIO EMILIA – Paolo Bellini, killer reggiano di 71 anni ristretto nel carcere cagliaritano di Uta, è in queste ore al centro di due notizie non indifferenti. La prima riguarda la fissazione per il p ... 🔗reggionline.com

Strage dei Georgofili, archiviata la posizione di Paolo Bellini - Bellini è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Bologna, pena confermata nel luglio 2024 anche in appello, come uno degli esecutori della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto ... 🔗grandangoloagrigento.it

Strage di via dei Georgofili a Firenze. Archiviata l’inchiesta su Bellini - La Dda di Firenze ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per Paolo Bellini, l’ex avanguardista condannato all’ergastolo, in primo e secondo grado, per la strage di Bologna. Indagato solo per ... 🔗ilrestodelcarlino.it