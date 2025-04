Strage a Calcutta 15 persone morte in un incendio divampato in un hotel

Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta, nel nordest dell'India. Lo ha riferito oggi la polizia locale. «Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell'albergo, hanno detto le autorità. Le fiamme sono scoppiate ieri sera e ora sono sotto controllo, ha aggiunto la polizia di Calcutta. Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato.

