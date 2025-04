Straccia bollo verso la proroga al 30 giugno | Più tempo per chi vuole pagare senza interessi e sanzioni

proroga al 30 giugno la misura denominata "Straccia bollo", prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A darne notizia è l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino."La norma Straccia bollo - evidenzia l'assessore - ha fatto. 🔗 Palermotoday.it - "Straccia bollo", verso la proroga al 30 giugno: "Più tempo per chi vuole pagare senza interessi e sanzioni" Sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge cheal 30la misura denominata "", prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A darne notizia è l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino."La norma- evidenzia l'assessore - ha fatto. 🔗 Palermotoday.it

Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Graduatorie terza fascia ATA, verso proroga CIAD al 30 maggio, ma non è sufficiente: ecco perché. Rilasciate solo circa 200mila certificazioni - In base alle ultime informazioni ricevute si va verso una proroga di un mese per il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), requisito necessario per non decadere dalle graduatorie di terza fascia ATA, permettendo agli aspiranti che anno presentato domanda con riserva di inserirsi a pieno titolo. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, verso proroga CIAD al 30 maggio, ma non è sufficiente: ecco perché. 🔗orizzontescuola.it

Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga. La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

"Straccia bollo", verso la proroga al 30 giugno: "Più tempo per chi vuole pagare senza interessi e sanzioni" - Lo annuncia l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, ricordando che "la norma riguarda la tassa automobilistica scaduta e non versata tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023" ... 🔗palermotoday.it

Prolungato lo straccia-bollo, pagamento senza more e interessi fino al 30 giugno - Il termine per accedere ai benefici dello Stracciabollo è posticipato. Ecco cosa devi sapere e le nuove scadenze ... 🔗siracusanews.it

Straccia-bollo, Abbate: “Proroga fino al 30 giugno per aiutare cittadini e imprese in difficoltà” - Il termine ultimo per poter accedere ai benefici fiscali del cosiddetto “straccia-bollo” viene posticipato al 30 giugno ... “Ho ritenuto doverosa la proroga di questo aiuto fiscale che sta già ... 🔗ilsicilia.it