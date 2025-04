Straborgo in piazza Mazzini arrivano anche i Modena City Ramblers | concerto il 30 maggio

Straborgo saliranno anche i Modena City Ramblers. L'appuntamento è per il 30 maggio in piazza Mazzini dove la band celebrerà il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo 'Materiale Resistente' e il ventennale del disco d'oro 'Appunti. 🔗 Livornotoday.it - Straborgo, in piazza Mazzini arrivano anche i Modena City Ramblers: concerto il 30 maggio Dopo Gaia e I Patagarri, sul palco disaliranno. L'appuntamento è per il 30indove la band celebrerà il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo 'Materiale Resistente' e il ventennale del disco d'oro 'Appunti. 🔗 Livornotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Straborgo 2025, Gaia è la prima ospite: concerto in piazza Mazzini il 31 maggio - "Sesso e samba" di Gaia in coppia con Tony Effe è stato uno dei brani più ascoltati della scorsa estate, rimasto al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 dischi di Platino. La cantante è pronta a riproporre il brano insieme agli altri contenuti ne "La rosa dei venti"... 🔗livornotoday.it

Straborgo 2025, 'I Patagarri' ospiti della kermesse: concerto in piazza Mazzini l'1 giugno - Dopo aver annunciato il nome del primo ospite, Gaia, che sarà sul palco di Straborgo in piazza Mazzini il 31 maggio, ecco svelato il secondo artista che sarà protagonista della kermesse labronica. Si tratta della band 'I Patagarri', lanciati da X-Factor nel 2024, quando arrivarono in finale con... 🔗livornotoday.it

I lavori arrivano al Maldura, si completa la riqualificazione in piazza Mazzini - Sono iniziati i lavori di ripavimentazione dello spicchio più meridionale di Piazza Mazzini quello verso l’ingresso del complesso universitario del Maldura. L’intervento, che ha un valore di circa 80 mila euro, si concluderà entro un paio di settimane e oltre a ripavimentare l’area con le stesse... 🔗padovaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Straborgo: dopo Gaia e i Patagarri annunciati anche i Modena City Ramblers; Inizia Straborgo, il programma della tre giorni; Subsonica, Rose Villain e Ubaldo Pantani, il tris vincente di Straborgo 2024; In Piazza della Repubblica arrivano i professionisti del pattinaggio sul ghiaccio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nettuno, si è aperta una buca in piazza Mazzini, ha ceduto la condotta idrica - È dovuta con tutta probabilità al cedimento di un tratto della rete idrica, la buca che si è aperta questa notte in piazza Mazzini a Nettuno, proprio davanti alla gioielleria Saltini. Dalla buca ... 🔗ilgranchio.it